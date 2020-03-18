На волонтёров подадут в суд за 3D-печать важных медицинских аппаратов для борьбы с коронавирусом

Волонтёры напечатали клапаны для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Стоимость одной такой копии от добровольцев составляет $1, в то время как аналог от производителя оценён в $11 000. При этом в Италии возник дефицит оборудования из-за высокого количества пациентов, поражённых коронавирусной инфекцией.

Врачам на помощь пришёл небольшой стартап, которые предложил использовать свой 3D-принтер для изготовления клапанов. Компания сразу обратилась к компании-производителю оборудования, чтобы получить точные чертежи. Там волонтёрам отказали и пригрозили подать в суд. После этого добровольцы сами сконструировали клапаны и начали их печатать.