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На волонтёров подадут в суд за 3D-печать важных медицинских аппаратов для борьбы с коронавирусом
Волонтёры сделали их дешевле заводских аналогов
На волонтёров из Италии подадут в суд за 3D-печать важных медицинских аппаратов для борьбы с коронавирусом. Производитель медицинского оборудования обвиняет их в нарушении патентных прав.
Волонтёры напечатали клапаны для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Стоимость одной такой копии от добровольцев составляет $1, в то время как аналог от производителя оценён в $11 000. При этом в Италии возник дефицит оборудования из-за высокого количества пациентов, поражённых коронавирусной инфекцией.
Врачам на помощь пришёл небольшой стартап, которые предложил использовать свой 3D-принтер для изготовления клапанов. Компания сразу обратилась к компании-производителю оборудования, чтобы получить точные чертежи. Там волонтёрам отказали и пригрозили подать в суд. После этого добровольцы сами сконструировали клапаны и начали их печатать.