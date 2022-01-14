На востоке России началась внезапная проверка боеготовности войск

В пресс-службе Минобороны рассказали, что основная задача учений — оценка возможностей транспортной инфраструктуры по переброске войск. Поэтому военных начали перемещать на полигоны, расположенные на значительном удалении от мест дислокации. На учениях части и соединения ВВО поднимаются по тревоге и выдвигаются в районы сосредоточения.

Помимо этого, в рамках учений проверят транспортную инфраструктуру страны на возможность перевозки войск «в установленные сроки» по территории России. Нет информации о том, куда перебрасывают подразделения и части округа.

Сообщается также, что учения сейчас проводятся и на юге России, в частности в Крыму.