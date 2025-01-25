На Всемирном экономическом форуму назвали ключевые для 2025−2030 годов умения

60% работодателей считают, что, к 2030 году цифровые достижения, особенно ИИ и робототехника, изменят отрасли. С момента выхода ChatGPT в 2022 году инвестиции в искусственный интеллект значительно возросли. Однако предприятия ожидают сокращения персонала в тех областях, где ИИ может автоматизировать задачи, нанимая при этом больше работников с навыками ИИ.

Самые востребованные навыки связаны с технологиями, особенно с искусственным интеллектом, большими данными, кибербезопасностью и технологической грамотностью. Аналитическое мышление, лидерство и гибкость также возглавляют список работодателей. Креативность, умение работать в команде и стойкость имеют решающее значение на современном рабочем месте, по их мнению.

Самые быстрорастущие рабочие места — в технологическом секторе, включая разработчиков программного обеспечения, экспертов по искусственному интеллекту и специалистов по работе с данными. К 2030 году будет открыто более шести миллионов вакансий разработчиков ПО, что делает эту сферу перспективной для карьерного роста.

Тем, кто хочет повысить квалификацию, стоит обратить внимание на искусственный интеллект, кибербезопасность и техническую грамотность.