Наука и технологии
Опубликовано 25 января 2025, 06:00
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На Всемирном экономическом форуму назвали ключевые для 2025−2030 годов умения

Будущее рабочих мест
В последнем докладе Всемирного экономического форума, охватывающем 2025−2030 годы, раскрываются ключевые тенденции на рынке труда на основе данных, полученных от более чем 1000 компаний по всему миру. Так чему вам стоит поучиться?
На Всемирном экономическом форуму назвали ключевые для 2025−2030 годов умения
© Ferra

60% работодателей считают, что, к 2030 году цифровые достижения, особенно ИИ и робототехника, изменят отрасли. С момента выхода ChatGPT в 2022 году инвестиции в искусственный интеллект значительно возросли. Однако предприятия ожидают сокращения персонала в тех областях, где ИИ может автоматизировать задачи, нанимая при этом больше работников с навыками ИИ.

Самые востребованные навыки связаны с технологиями, особенно с искусственным интеллектом, большими данными, кибербезопасностью и технологической грамотностью. Аналитическое мышление, лидерство и гибкость также возглавляют список работодателей. Креативность, умение работать в команде и стойкость имеют решающее значение на современном рабочем месте, по их мнению.

Самые быстрорастущие рабочие места — в технологическом секторе, включая разработчиков программного обеспечения, экспертов по искусственному интеллекту и специалистов по работе с данными. К 2030 году будет открыто более шести миллионов вакансий разработчиков ПО, что делает эту сферу перспективной для карьерного роста.

Тем, кто хочет повысить квалификацию, стоит обратить внимание на искусственный интеллект, кибербезопасность и техническую грамотность.

Источник:WEForum
Автор:Максим Многословный
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