На выставке Gamescom 2024 появится AMD с таинственным анонсом

Однако в этом году пока что не было анонсировано никаких мероприятий AMD на Gamescom. Тем не менее, накануне стало известно, что презентация компании все же состоится 23 августа.

Представители Asus подтвердили это, заявив, что одна из их видеокарт будет вручена счастливчику на мероприятии AMD Gamescom.

Стоит отметить, что в прошлом году AMD начала тизерить «Gaming Festival 2» за неделю до события. В этом году подобного анонса пока не было.

Несмотря на подтверждение присутствия AMD на Gamescom 2024, нет информации о конкретном мероприятии, которое может быть связано с важными обновлениями продуктов. Тем не менее, есть предположения, что AMD может представить что-то новое.

В числе возможных обновлений называются мобильная графическая карта Radeon RX 7800M или обновление серии процессоров Ryzen 9000X3D.