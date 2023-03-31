На Яндекс Маркете можно заработать 10 тысяч рублей или получить скидки. Что нужно сделать

Отмечается, что физические лица могут рассчитывать только на скидки в 5000 рублей, а вот юрлица — на выплаты. Участвовать могут те, кто не торгует товарами на «Яндекс Маркете».

Чтобы поучаствовать в программе, нужно войти в свой профиль на Маркете и зарегистрироваться. Затем следует скопировать ссылку или промокод и поделиться им со знакомым продавцом, которого ещё нет на площадке.

Юрлицам также придётся зарегистрироваться в Яндекс Дистрибуции и получить промокод или ссылку в личном кабинете.

Приглашённый вами продавец должен будет работать по модели FBY, FBS или «Экспресс». Маркет выплатит вознаграждение, когда ваш знакомый продаст товаров на сумму от 10 тысяч.