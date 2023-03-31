На Яндекс Маркете можно заработать 10 тысяч рублей или получить скидки. Что нужно сделать

На Яндекс Маркете можно заработать 10 тысяч рублей или получить скидки. Что нужно сделатьРасширение реферальной программы
Стало известно, что Яндекс Маркет расширит реферальную программу на физлиц и ИП. Если вы позовёте на платформу знакомого продавца, и он там зарегистрируется, то можете получить 10 тысяч рублей и скидки.
Фото: Яндекс
Отмечается, что физические лица могут рассчитывать только на скидки в 5000 рублей, а вот юрлица — на выплаты. Участвовать могут те, кто не торгует товарами на «Яндекс Маркете».
Чтобы поучаствовать в программе, нужно войти в свой профиль на Маркете и зарегистрироваться. Затем следует скопировать ссылку или промокод и поделиться им со знакомым продавцом, которого ещё нет на площадке.
Юрлицам также придётся зарегистрироваться в Яндекс Дистрибуции и получить промокод или ссылку в личном кабинете.
Приглашённый вами продавец должен будет работать по модели FBY, FBS или «Экспресс». Маркет выплатит вознаграждение, когда ваш знакомый продаст товаров на сумму от 10 тысяч.