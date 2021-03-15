На Яндекс.Маркете нашли поддельные товары Xiaomi

По словам мужчины, он открыл Яндекс Маркет и наткнулся там на «массажные кресла Xiaomi». На сайте производителя, однако, таких товаров не оказалось. Мужчина поискал в сети и выяснил, что, действительно, существует китайский производитель таких кресел, но он не имеет отношения к Xiaomi.

Пользователь обратился в поддержку Яндекс.Маркета и сообщил ей об этом, но там ответили, что никакой ошибки нет.

Чуть позже мужчина нашёл ещё товары, которые обозначаются брендом Xiaomi, но не имеют к нему отношение. Это дорожки для ходьбы и беговые дорожки. Реальный их производитель, по словам автора поста, китайский Kingsmith. Он лишь получает инвестиции от Xiaomi.