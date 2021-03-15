Наука и технологии
Сегодня в 14:16
На Яндекс.Маркете нашли поддельные товары Xiaomi
На самом деле их производители — китайские ноунеймы
Пользователь vc.ru рассказал, что обнаружил на Яндекс.Маркете поддельные товары Xiaomi. На самом деле, это продукция неизвестных китайских производителей, но продавцы выдают её за фирменную.
По словам мужчины, он открыл Яндекс Маркет и наткнулся там на «массажные кресла Xiaomi». На сайте производителя, однако, таких товаров не оказалось. Мужчина поискал в сети и выяснил, что, действительно, существует китайский производитель таких кресел, но он не имеет отношения к Xiaomi.
Пользователь обратился в поддержку Яндекс.Маркета и сообщил ей об этом, но там ответили, что никакой ошибки нет.
Чуть позже мужчина нашёл ещё товары, которые обозначаются брендом Xiaomi, но не имеют к нему отношение. Это дорожки для ходьбы и беговые дорожки. Реальный их производитель, по словам автора поста, китайский Kingsmith. Он лишь получает инвестиции от Xiaomi.