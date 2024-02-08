На японской АЭС произошел «небольшой пожар»

Работники станции сообщили о дыме около 6:30 утра. Последующее расследование выявило пожар в вытяжном вентиляторе системы кондиционирования, который был потушен путем отключения вентилятора от сети. Пожарные подтвердили, что пожар был ликвидирован к 7:30 утра.

Японская атомная энергетическая компания, оператор станции, подтвердила отсутствие выброса радиации или воздействия на окружающую среду. Местные власти также сообщили об отсутствии изменений в показателях радиации вблизи станции.

Важно отметить, что на пострадавшем реакторе с 2017 года ведутся работы по выводу из эксплуатации, то есть на момент инцидента он не работал. Вывод из эксплуатации подразумевает безопасный демонтаж и утилизацию ядерного реактора после окончания срока его эксплуатации.