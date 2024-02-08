Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 08 февраля 2024, 20:22
1 мин.

На японской АЭС произошел «небольшой пожар»

Он ненадолго прервал работы по выводу из эксплуатации
Небольшой пожар на реакторе № 1 атомной электростанции Цуруга в центральной части Японии был быстро потушен в четверг утром, не вызвав никаких опасений по поводу безопасности или воздействия на окружающую среду, по крайней мере в этом пытается убедить администрация АЭС.

Работники станции сообщили о дыме около 6:30 утра. Последующее расследование выявило пожар в вытяжном вентиляторе системы кондиционирования, который был потушен путем отключения вентилятора от сети. Пожарные подтвердили, что пожар был ликвидирован к 7:30 утра.

Японская атомная энергетическая компания, оператор станции, подтвердила отсутствие выброса радиации или воздействия на окружающую среду. Местные власти также сообщили об отсутствии изменений в показателях радиации вблизи станции.

Важно отметить, что на пострадавшем реакторе с 2017 года ведутся работы по выводу из эксплуатации, то есть на момент инцидента он не работал. Вывод из эксплуатации подразумевает безопасный демонтаж и утилизацию ядерного реактора после окончания срока его эксплуатации.

Источник:NHK
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Реактор
,
#Япония
,
#пожар