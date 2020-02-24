На YouTube из-за случайности появилось видео длительностью более 13 тысяч часов

За всё время трансляции ChilledCow было собрано 218 миллионов просмотров. Менее, чем через сутки бан с канала был снят. ChilledCow запустил новую трансляцию, а старая осталась в виде невоспроизводимого видео. При нажатии на него появлялось сообщение «запись в режиме livestream недоступна».

Чуть позже YouTube признал, что блокировка была ошибочной. Стоит отметить, что это не первый подобный случай. В 2017 году популярный стрим ChilledCow также был остановлен спустя несколько месяцев после начала.