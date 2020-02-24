Наука и технологии
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На YouTube из-за случайности появилось видео длительностью более 13 тысяч часов
Просто остановили самую долгую трансляцию
На YouTube есть канал ChilledCow, который постоянно транслирует видео с музыкой и аниме-девочкой за уроками. На днях этот канал по неизвестной причине заблокировали модераторы видеохостинга. Таким образом на YouTube из-за случайности появилось видео длительностью более 13 тысяч часов.
За всё время трансляции ChilledCow было собрано 218 миллионов просмотров. Менее, чем через сутки бан с канала был снят. ChilledCow запустил новую трансляцию, а старая осталась в виде невоспроизводимого видео. При нажатии на него появлялось сообщение «запись в режиме livestream недоступна».
Чуть позже YouTube признал, что блокировка была ошибочной. Стоит отметить, что это не первый подобный случай. В 2017 году популярный стрим ChilledCow также был остановлен спустя несколько месяцев после начала.