Наука и технологии
Сегодня в 10:29
На YouTube можно будет прокомментировать каждый отдельный момент видео
Комментарии будут видны по ходу ролика
Видеосервис YouTube объявил, что тестирует новую функцию, которая позволит людям комментировать определённые моменты на видео.
Благодаря этому любой пользователь, смотрящий ролик, будет видеть чужие комментарии в соответствующий момент на видео. Сейчас можно оставить комментарий с временной отметкой, но пользователь не увидит его, пока намеренно не отправится читать секцию комментариев.
Пока описанная выше функция экспериментальная. Поэтому только часть пользователей получит к ней доступ в новой версии приложения. Комментарии на временных отметках можно включить, нажав на кнопку сортировки в секции комментариев под видео. Когда опция включена, комментарии будут появляться по мере того, как отметка времени движения по полосе прогресса в ролике.
Стоит отметить, что такая функция не нова для пользователей SoundCloud.