На YouTube можно будет прокомментировать каждый отдельный момент видео

Благодаря этому любой пользователь, смотрящий ролик, будет видеть чужие комментарии в соответствующий момент на видео. Сейчас можно оставить комментарий с временной отметкой, но пользователь не увидит его, пока намеренно не отправится читать секцию комментариев.

Пока описанная выше функция экспериментальная. Поэтому только часть пользователей получит к ней доступ в новой версии приложения. Комментарии на временных отметках можно включить, нажав на кнопку сортировки в секции комментариев под видео. Когда опция включена, комментарии будут появляться по мере того, как отметка времени движения по полосе прогресса в ролике.

Стоит отметить, что такая функция не нова для пользователей SoundCloud.