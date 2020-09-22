На YouTube появится больше видео с ограничениями по возрасту

ИИ будет автоматически отмечать видео, которые содержат контент, не подходящий для просмотра несовершеннолетним. Команда YouTube ожидает, что на сервисе появится больше роликов с ограничениями по возрасту.

Конечно, ИИ может помечать видео ошибочно, но компания готова к этому. Также в рамках изменений люди, смотрящие YouTube-видео на сторонних сайтах, будут вынуждены всё равно зайти в свой аккаунт и подтвердить возраст.

Команда сервиса решилась на изменения, так как её давно обвиняют за то, что сайт небезопасен для детей.