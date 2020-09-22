Наука и технологии
Сегодня 20:44
На YouTube появится больше видео с ограничениями по возрасту
Внедряется новый ИИ для модерации
Видеохостинг YouTube начал развёртывать технологию на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая будет искать больше видео, требующих ограничения по возрасту. Теперь сервис будет чаще просить пользователей зайти в свой аккаунт, чтобы подтвердить возраст перед просмотром роликов.
ИИ будет автоматически отмечать видео, которые содержат контент, не подходящий для просмотра несовершеннолетним. Команда YouTube ожидает, что на сервисе появится больше роликов с ограничениями по возрасту.
Конечно, ИИ может помечать видео ошибочно, но компания готова к этому. Также в рамках изменений люди, смотрящие YouTube-видео на сторонних сайтах, будут вынуждены всё равно зайти в свой аккаунт и подтвердить возраст.
Команда сервиса решилась на изменения, так как её давно обвиняют за то, что сайт небезопасен для детей.