На замену «кукурузнику»: новейший самолёт «Байкал» совершил первый полёт

«Байкалом» назвали лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901. Его разработала компания «Байкал-Инжиниринг» в рамках контракта с Минпромторгом для местных воздушных линий.

Сообщается, что полёт проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Лётчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев также выполнил маневры, которые позволили проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе. Как сказали в пресс-службе Минпромторга, все системы «Байкала» работали в штатном режиме.

Крейсерская скорость самолёта составляет до 300 км/ч, его максимальная дальность будет достигать трёх тысяч километров без полезной нагрузки.