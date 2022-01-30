На замену «кукурузнику»: новейший самолёт «Байкал» совершил первый полёт

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На замену «кукурузнику»: новейший самолёт «Байкал» совершил первый полётАн-2 остаётся в прошлом
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что самолёт «Байкал» совершил первый полёт в Екатеринбурге. Эта машина должна заменить «кукурузники» Ан-2 советской разработки.
«Байкалом» назвали лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901. Его разработала компания «Байкал-Инжиниринг» в рамках контракта с Минпромторгом для местных воздушных линий.
Сообщается, что полёт проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Лётчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев также выполнил маневры, которые позволили проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе. Как сказали в пресс-службе Минпромторга, все системы «Байкала» работали в штатном режиме.
Крейсерская скорость самолёта составляет до 300 км/ч, его максимальная дальность будет достигать трёх тысяч километров без полезной нагрузки.
Источник: ТАСС