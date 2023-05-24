На замену литий-ионным создадут кальциевые аккумуляторы

На замену литий-ионным создадут кальциевые аккумуляторыПрогресс есть
Исследовательская группа совершила значительный прорыв в разработке перезаряжаемой батареи с использованием металла кальция (Ca), говорится в докладе, опубликованном в журнале Advanced Science.
Кальциевые батареи изучаются в качестве альтернативы литий-ионным батареям из-за их более высокого потенциала плотности энергии и изобилия кальция. Однако такие проблемы, как поиск эффективного электролита и подходящих катодных материалов, препятствуют их коммерческой жизнеспособности.
В 2021 году та же группа разработала новый кальциевый электролит без фтора, а теперь они создали прототип батареи с наночастицами сульфида меди/углеродным композитным катодом и электролитом на основе гидрида.
Батарея продемонстрировала замечательные показатели циклической работы, сохраняя 92% емкости в течение 500 циклов. Исследователи считают, что этот прорыв позволит продвинуться в разработке катодных материалов для кальциевых батарей, приближая нас к практическому использованию.