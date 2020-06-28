На западе похвалили оцифрованность российского ракетного комплекса С-350

Мнение экспертов приводит издание «Военное обозрение». Они отметили, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности С-350 можно отнести к системам нового поколения. Особенно экспертам понравились радиолокационные системы комплекса и консоли управления. Специалисты заявили, что С-350 отличается от других российских ЗРК полной оцифрованностью.

В частности, С-350 способен автоматически определять цели и сопровождать их. Комплекс может одновременно обстреливать до 12 баллистических целей. Дальность их поражения составляет 30 километров. А информационный блок ЗРК может одновременно следить за двумя сотнями аэродинамических и баллистических целей.

Стоит отметить, что комплексы С-350 начали поступать в части и соединения ПВО в 2020 году.