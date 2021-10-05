На Западе признали, что гиперзвуковая ракета «Циркон» увеличит огневую мощь российских кораблей

Комментарии приводит «Российская газета». Эксперты Military Watch заявили, что с «Цирконами» Военно-морской флот (ВМФ) России значительно увеличит огневую мощь своих кораблей. Специалисты отметили манёвренность, скорость и дальность ракеты — это 8-9 Мах и более 1000 километров соответсвенно. Эксперты делают вывод, что у «Циркона» больше преимуществ, чем у ракеты «Калибр», которая уже была современнее и универсальнее, чем известные западные конкуренты.

Кроме того, «Циркон» можно использовать практически на любом российском корабле. А размещение ракеты на подлодках увеличивает их шанс поразить цель и уклониться от передовых средств ПВО.

Сообщается, что корабль, который сможет развернуть 32-40 ракет «Циркон» будет способен дважды вывести из строя авианосную ударную группу.