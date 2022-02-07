На западе раскрыли преимущества новейшего российского истребителя Су-57

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На западе раскрыли преимущества новейшего российского истребителя Су-57Его сравнивают с F-35
Автор Military Watch описал преимущества нового российского истребителя пятого поколения Су-57.
Автор пишет, что по возможностям в области поражения целей по земле Су-57 превосходит способности самолётов из Китая и США. Эксперт уточняет, что у российского истребителя есть мощный набор датчиков, а также он может применять как крылатые, так и гиперзвуковые ракеты. Это, по словам автора, делает самолёт «настоящим воздушным снайпером», каким был в своё время американский F-14 Tomcat.
Кроме того, Су-57 может похвастаться мощным радаром. Особого внимания заслуживает противорадиолокационная ракета Х-58УШЕ с дальностью действия более 150 километров. Ещё одно эффективное оружие — ракета класса «воздух-воздух» Р-37М.
Упоминается также, что Су-57 превосходит F-35 по дальности полёта и взлётной массе.
Источник: Российская газета