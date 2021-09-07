На запись попало, как утка ругается по-человечески

Учёные считают, что эта фраза была любимой у смотрителя утки. Она часто слышала её и со временем научилась имитировать. Исследователи отметили, что обучение подражанию речи — редкая и особенная черта, которая делает эту утку особенной.

Записью «ругательств» утки поделился австралийский учёный Питер Джей Фуллагар (Peter J. Fullagar). Он первым заметил данный феномен 30 лет назад. На записи звучит четырёхлетняя утка Риппер мужского пола, которая выросла в неволе. Помимо повторения ругательств Риппер имитировал звуки хлопающей двери, когда пытался привлечь самок. Как обычно, это лучше услышать: