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Наука и технологии
Опубликовано 04 апреля 2024, 15:45
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На заправках США появились роботы-фритюрницы с ИИ

В сети Re-Up
Сеть магазинов Re-Up, ориентированная на сельскую местность Америки, взяла на работу роботов-фритюрниц «The Wingman» от компании Nala Robotics.
На заправках США появились роботы-фритюрницы с ИИ

© Re-Up

Wingman будет заниматься всем: от опускания корзин в масло до смазывания крылышек соусом. В Re-Up хвастаются, что Wingman использует «передовую технологию искусственного интеллекта», чтобы обеспечить «полностью персонализированную жареную курицу, картофель фри и другие блюда меню». Это может означать индивидуальные уровни специй, время приготовления или новые варианты блюд.

Re-Up — не единственный игрок, осваивающий роботизированные кухни. Гиганты фастфуда, такие как McDonald’s, также изучают возможности автоматизации. Nala Robotics, компания, создавшая The Wingman, предлагает различных роботов-поваров, в том числе специализирующихся на приготовлении сэндвичей и пиццы.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#еда
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#робот
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#сша