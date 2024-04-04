На заправках США появились роботы-фритюрницы с ИИ

Wingman будет заниматься всем: от опускания корзин в масло до смазывания крылышек соусом. В Re-Up хвастаются, что Wingman использует «передовую технологию искусственного интеллекта», чтобы обеспечить «полностью персонализированную жареную курицу, картофель фри и другие блюда меню». Это может означать индивидуальные уровни специй, время приготовления или новые варианты блюд.

Re-Up — не единственный игрок, осваивающий роботизированные кухни. Гиганты фастфуда, такие как McDonald’s, также изучают возможности автоматизации. Nala Robotics, компания, создавшая The Wingman, предлагает различных роботов-поваров, в том числе специализирующихся на приготовлении сэндвичей и пиццы.