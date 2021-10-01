На зарядные устройства и кабели USB-C начнут наносить логотипы с мощностью

Точно так же кабели USB4, которые поддерживают скорость 20 Гбит/с или 40 Гбит/с, будут иметь новый логотип, который показывает не только скорость передачи данных, но и скорость зарядки.

Эти новые логотипы будут присутствовать на всех сертифицированных кабелях, зарядных устройствах и их упаковке. Это должно упростить для потребителя не только определение мощности, но и то, что кабель сертифицирован USB-IF на соответствие этим стандартам.