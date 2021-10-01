На зарядные устройства и кабели USB-C начнут наносить логотипы с мощностью

Наука и технологии
Сегодня в 13:16
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На зарядные устройства и кабели USB-C начнут наносить логотипы с мощностьюЭто будет удобно для потребителей
Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB — USB Implementers Forum — объявили о то, что отныне на зарядные устройства и кабели USB-C будут наноситься логотипы с указанием мощности.
Кабели, которые поддерживают новый стандарт USB PD 3.1 мощностью 60 Вт или 240 Вт, будут маркироваться новым логотипом, который будет чётко указывать номинальную мощность. Выглядеть логотипы будут так:
Точно так же кабели USB4, которые поддерживают скорость 20 Гбит/с или 40 Гбит/с, будут иметь новый логотип, который показывает не только скорость передачи данных, но и скорость зарядки.
Эти новые логотипы будут присутствовать на всех сертифицированных кабелях, зарядных устройствах и их упаковке. Это должно упростить для потребителя не только определение мощности, но и то, что кабель сертифицирован USB-IF на соответствие этим стандартам.