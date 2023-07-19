На зависть Илону Маску: Китай отправит в космос многоразовый корабль уже в 2027 году

Данный шаг явно вызывает интерес у мировых космических лидеров, таких как Илон Маск. Сообщается, что корабль будет способен перевозить семь астронавтов и станет ключевым элементом в освоении Луны.

Новый корабль сохранил форму «тупой пули», но получил усовершенствованное тепловое покрытие, которое на 30% легче предыдущего и выдерживает температуры до 1650 °C при входе в атмосферу.

Большинство его узлов могут быть использованы повторно до 10 раз, что существенно снизит стоимость запусков.

Китайский корабль стал проще в конструкции, состоящей из двух секций, и при этом значительно длиннее американского Dragon от SpaceX. Его длина составляет 8,8 метра, а вес — 12 тонн, что делает его более массивным по сравнению с американским конкурентом.