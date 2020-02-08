На заводах по производству iPhone начнут изготавливать медицинские маски

То есть на заводах по производству iPhone начнут изготавливать индивидуальные средства защиты. Как заявил Foxconn в WeChat, медицинские маски теперь стандартное средство в борьбе против эпидемии.

«В этой битве важна каждая секунда. Чем скорее мы сможем обеспечить поставку этих товаров (прим. масок), тем быстрее мы сможем остановить эпидемию, спасти жизни и пройти через эти трудные времена», — сказано в заявлении компании.

Foxconn сообщила, что уже преуспела в тестовом изготовлении масок и получает сейчас сертификацию. Компания надеется создать 20 млн средств защиты к концу февраля. Ими Foxconn обеспечит не только собственных сотрудников, но и обычных людей.