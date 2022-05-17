На Земле достигнуты температуры ниже космических

Используя рентгеновский лазер на свободных электронах в Национальной ускорительной лаборатории SLAC, учёные охладили жидкий гелий до минус 456 градусов по Фаренгейту (минус 271 градуса по Цельсию) или 2 кельвина. Это всего на 2 кельвина выше абсолютного нуля, самой низкой из возможных температур, при которой движение частиц прекращается.

При таких низких температурах материал становится сверхпроводящим, а это означает, что он может пропускать через себя электроны практически с нулевой потерей энергии.

Учёные отмечают, что даже пустые области космоса не такие холодные, поскольку они заполнены космическим микроволновым фоновым излучением, которое имеет однородную температуру в 3 кельвина.