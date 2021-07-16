На Земле нашли ДНК неизвестной природы

Как пишет Naked Science, найденные молекулы отличаются от генов бактерий, вирусов или других организмов. Учёные решили, что «борги» представляют собой элементы внехромосомной наследственности, как, например, плазмиды. Тем не менее это не плазмиды — не похожи по размерам. Длина найденных молекул может достигать около миллиона нуклеотидов.

Пока учёные нашли 19 «боргов». Им удалось полностью секвенировали четыре из них. В ДНК обнаружили также гены, характерные для метанотрофных бактерий рода Methanoperedens. Они могут получать энергию из метана. Учёные считают, что численность «боргов» может превосходить Methanoperedens.