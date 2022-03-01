На Земле нашли самый большой кратер за последние 100 тысяч лет

В заявлении НАСА говорится, что кратер Илань имеет размеры около 1,85 километра в поперечнике и, вероятно, образовался от 46 000 до 53 000 лет назад. Учёные обнаружили в кратере явные следы удара метеорита. Так, фрагменты породы имеют признаки плавления во время удара, так как гранит быстро нагревался, а затем охлаждался.

Команда также обнаружила каплевидные осколки стекла и осколки стекла с крошечными отверстиями, сделанными пузырьками газа. Обе эти особенности указывают на то, что там имело место высокоинтенсивное воздействие. Отмечается, что геологическая структура сверху выглядит в форме полумесяца.