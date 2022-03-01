На Земле нашли самый большой кратер за последние 100 тысяч лет

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На Земле нашли самый большой кратер за последние 100 тысяч летВ Китае
Учёные обнаружили на северо-востоке Китая самый большой ударный кратер на Земле, который образовался за последние 100 000 лет.
В заявлении НАСА говорится, что кратер Илань имеет размеры около 1,85 километра в поперечнике и, вероятно, образовался от 46 000 до 53 000 лет назад. Учёные обнаружили в кратере явные следы удара метеорита. Так, фрагменты породы имеют признаки плавления во время удара, так как гранит быстро нагревался, а затем охлаждался.
Команда также обнаружила каплевидные осколки стекла и осколки стекла с крошечными отверстиями, сделанными пузырьками газа. Обе эти особенности указывают на то, что там имело место высокоинтенсивное воздействие. Отмечается, что геологическая структура сверху выглядит в форме полумесяца.
Источник: Science Alert