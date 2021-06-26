На Земле пропало крупное озеро

Naked Science сравнивает пропавшее озеро с Эри — четвёртое озеро в системе Великих озёр. Сообщается, что водоём, который был на Эмери унёс с собой больше воды, чем вмещает Эри. Объём его составлял 600–750 млн кубических метров.

Учёные предполагают, что в леднике возникла трещина, и озеро быстро просочилось через неё в океан. О таком исходе свидетельствуют спутниковые снимки аппарата ICESat-2. Инцидент произошёл в июне 2019 года.