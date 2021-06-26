На Земле пропало крупное озеро

Наука и технологии
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На Земле пропало крупное озероОно находилось в Восточной Антарктиде
В Восточной Антарктиде исчезло крупное озеро, которое располагалось на поверхности шельфового ледника Эмери.
Naked Science сравнивает пропавшее озеро с Эри — четвёртое озеро в системе Великих озёр. Сообщается, что водоём, который был на Эмери унёс с собой больше воды, чем вмещает Эри. Объём его составлял 600–750 млн кубических метров.
Учёные предполагают, что в леднике возникла трещина, и озеро быстро просочилось через неё в океан. О таком исходе свидетельствуют спутниковые снимки аппарата ICESat-2. Инцидент произошёл в июне 2019 года.
Университет Тасмании
Теперь на месте озера находится напоминающая кратер впадина. Она занимает около 11 квадратных километров.
Пока неясно, что стало причиной пропажи озера. Это даже может быть не связано с глобальным изменением климата.