На Земле установят чёрный ящик для фиксации последних лет жизни человечества

Проект так и назвали — чёрный ящик Земли (Earth’s Black Box). Он будет представлять собой огромный стальной монолит, установленный в отдалённом месте на западном побережье австралийского острова Тасмания. Он появится там к концу 2022 года.

Чёрный ящик будет работать на солнечной энергии, солнечные панели установят на крыше сооружения. Внутри него установят хранилища данных. На них из интернета будут загружаться данные, связанные с изменением климата. Это будут параметры температуры земли и воды, уровней углекислого газа в атмосфере, информация о вымирании видов, заголовки газет, сообщения в соцсетях и новости.

Отмечается, что запись информации на жёсткие диски уже началась. Сейчас разработчики тестируют различные способы более долгосрочного хранения.