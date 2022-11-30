На Землю через пару дней обрушится солнечная буря: насколько это плохо

Корональные дыры - это области в верхней атмосфере Солнца, где наэлектризованный газ (или плазма) нашей звезды менее горячий и плотный, чем в других областях. Вокруг этих дыр линии магнитного поля Солнца, вместо того чтобы закручиваться обратно, направлены наружу в космос, выбрасывая солнечный материал наружу со скоростью до 2,9 млн км/ч

Этот шквал энергичных солнечных частиц, состоящих в основном из электронов, протонов и альфа-частиц, поглощается магнитным полем Земли, которое сжимается, вызывая геомагнитные бури.

Шторм, который может обрушиться на Землю в четверг, скорее всего, будет довольно слабым. Прогнозируемая как геомагнитная буря класса G-1, она может вызвать незначительные колебания в электросетях и нарушить работу некоторых спутников, включая мобильные устройства и системы GPS.

Однако более экстремальные геомагнитные бури могут иметь гораздо более серьезные последствия. Они могут не только искривить магнитное поле нашей планеты настолько сильно, что спутники будут падать на Землю, но и нарушить работу электрических систем и даже вывести из строя Интернет, но не в этот раз.