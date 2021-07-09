На Землю падали астероиды размером с города

Наука и технологии
Сегодня в 15:43
На Землю падали астероиды размером с городаПланета сталкивалась с другими объектами чаще, чем мы думали
Учёные считают, что раннюю Землю бомбардировали как крупные, так и мелкие объекты. Теперь исследователи уточнили, что некоторые астероиды, падавшие на планету, могли быть размерами с современные города.
К сожалению, на Земле почти не найти явных следов столкновений с другими объектами в виде кратеров. Они не сохраняются из-за движения плит и атмосферных явлений. Однако в некоторых древних породах всё ещё есть свидетельства ударов.
Эти свидетельства помогли учёным создать новую модель ударного потока. Исследователи вычислили, что 3,5-2,5 млрд лет назад на Землю могли упасть в 10 раз больше объектов, чем считалось ранее. Некоторые из них были огромными. В целом, по мнению учёных, планету атаковали крупные астероиды в среднем каждые 15 млн лет.