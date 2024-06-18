На ж/д станциях Великобритании опробовали ИИ-камеры с определителем эмоций

Компания Network Rail в сотрудничестве с Purple Transform, занимающейся анализом данных, протестировала эти системы для усиления мер безопасности на 18 объектах, сосредоточившись на выявлении нарушений и анализе потока людей.

ИИ, работающий на платформе SiYtE, как сообщается, способен "предупреждать персонал о подозрительном поведении без использования технологии распознавания лиц". Несмотря на заявления о таких преимуществах, как более быстрое реагирование на такие инциденты, как кража велосипедов и опасные условия, включая скользкий пол, защитники конфиденциальности критикуют отсутствие прозрачности и общественных обсуждений вокруг использования ИИ в подобных местах.

Критики предупреждают о потенциальных угрозах гражданским свободам и правам на частную жизнь, подчеркивая необходимость строгого надзора и подотчетности при внедрении технологий наблюдения.