Набор деталей позволит космонавтам создать "зверинец" из роботов для освоения Луны

Так, группа инженеров MIT разрабатывает набор универсальных робототехнических деталей, которые астронавт сможет легко смешивать и подбирать, чтобы быстро сконфигурировать различные виды роботов для выполнения различных миссий на Луне.

После завершения миссии робот может быть разобран, а его детали использованы для создания нового робота для выполнения другой задачи.

В зависимости от миссии, части могут быть сконфигурированы для создания, например, больших "вьючных" ботов. Те же детали могут быть переконфигурированы в шестиногих ботов-пауков, которых можно спустить в лавовую трубу в поисках воды.

"Можно представить себе сарай на Луне с полками для червей", - говорит руководитель группы MIT Джордж Лордос. "Космонавты могли бы пойти в сарай, выбрать нужные им основы вместе с подходящими ногами, телом, датчиками и инструментами, скрепить все вместе, а затем разобрать, чтобы сделать нового".