Набор деталей позволит космонавтам создать "зверинец" из роботов для освоения Луны

Набор деталей позволит космонавтам создать "зверинец" из роботов для освоения ЛуныУ них также будет своеобразный “сарай”
Когда люди начнут строить базу на Луне, им понадобится помощь. Для этого подойдут роботы, однако это может оказаться слишком дорого, если один собранный робот будет выполнять одну-две задачи. Поэтому для космонавтов придуман своеобразный конструктор роботов.
Фото: MIT
Так, группа инженеров MIT разрабатывает набор универсальных робототехнических деталей, которые астронавт сможет легко смешивать и подбирать, чтобы быстро сконфигурировать различные виды роботов для выполнения различных миссий на Луне.
После завершения миссии робот может быть разобран, а его детали использованы для создания нового робота для выполнения другой задачи.
В зависимости от миссии, части могут быть сконфигурированы для создания, например, больших "вьючных" ботов. Те же детали могут быть переконфигурированы в шестиногих ботов-пауков, которых можно спустить в лавовую трубу в поисках воды.
"Можно представить себе сарай на Луне с полками для червей", - говорит руководитель группы MIT Джордж Лордос. "Космонавты могли бы пойти в сарай, выбрать нужные им основы вместе с подходящими ногами, телом, датчиками и инструментами, скрепить все вместе, а затем разобрать, чтобы сделать нового".