Набор для подкастов Nomono оценили в 240 тысяч рублей ($2490)

Комплект «все в одном» загружает записи в облачный сервис Nomono, где пользователи могут оптимизировать качество звука и впоследствии редактировать контент в браузере. Хотя высокая цена может отпугнуть новичков, этот комплект может оказаться ценным для студий звукозаписи и компаний, ищущих мобильные решения для проведения подкастов.

Пространственный рекордер выступает в качестве центрального узла Nomono, фиксируя всенаправленный звук и пространственную информацию во время разговора. Микрофоны lav, хотя и не являются уникальными, обеспечивают неплоху запись, по крайней мере так пишет автор статьи (сами проверить не можем). Облачная платформа Nomono в том числе предлагает возможности улучшения звука, включая фильтры, эквалайзеры и пространственную обработку.