Наука и технологии
Сегодня 17:27
Началась разработка растительной замены коровьему молоку с таким же вкусом
Напиток будет иметь те же структуру и запах
Сейчас приверженцы растительного питания пьют заменители молока на растительной основе, например, соевое или кокосовое молоко. Эти напитки не похожи по вкусу на коровье, поэтому компания Impossible Foods решила создать свою альтернативу.
Impossible Foods — производитель растительного аналога мяса. «Молоко» компания будет создавать из белков, полученных из растений. Напиток должен будет иметь такую же текстуру, вкус и запах, как у коровьего молока. Производитель обещает даже отсутствие осадка. Аналог молока на растительной основе можно будет смешивать с другими напитками, взбивать и использовать в блюдах. Благодаря новому продукту Impossible Foods сможет создать полноценный растительный чизбургер.
CNN
Когда «молоко» выйдет на рынок, неизвестно. Пока оно находится на стадии разработки.