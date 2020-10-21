Началась разработка растительной замены коровьему молоку с таким же вкусом

Impossible Foods — производитель растительного аналога мяса. «Молоко» компания будет создавать из белков, полученных из растений. Напиток должен будет иметь такую же текстуру, вкус и запах, как у коровьего молока. Производитель обещает даже отсутствие осадка. Аналог молока на растительной основе можно будет смешивать с другими напитками, взбивать и использовать в блюдах. Благодаря новому продукту Impossible Foods сможет создать полноценный растительный чизбургер.