Начались испытания отечественного беспилотника вертолетного типа

Отмечается, что сертификационные летные испытания начали на базе Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов», а первый вылет в рамках испытаний произошел на базе аэродрома Шуевое. Беспилотник взлетел на высоту 100 метров, а общее время полета составило 11 минут. БАС-200 развил скорость 60 километров в час.

В общем, в рамках этих сертификационных испытаний БАС-200 должен совершить 90 полетов, а сертификат типа на БАС-200 планируют получить в 2022 году.

Издание отметило, что три опытных образца БАС-200 изготовили в феврале, а в апреле завершились производственные и приемо-сдаточные испытания беспилотников, “БАС-200 стал первым российским беспилотником вертолетного типа, который внесли в реестр экспериментальной авиации”.