Начались испытания прототипа космоплана Radian Aerospace PFV01

PFV01 предназначен для оценки аэродинамики планируемого космоплана Radian One, который должен запускаться горизонтально с помощью системы ракетных саней, доставлять до пяти человек и 2 270 килограммов груза на низкую околоземную орбиту и возвращаться с грузом до 4 540 килограммов. Прототип, работающий на реактивных двигателях, избегает международного экспортного контроля, такого как ITAR, поскольку пока не включает в себя ракетные технологии. Radian Aerospace также тестирует систему тепловой защиты аппарата и композитные топливные баки.

Компания сообщает о многообещающем интересе со стороны потенциальных заказчиков, уже есть первые контракты.