Наука и технологии
Сегодня 20:40
Начались продажи искусственных съедобных аналогов креветок
На растительной основе
Американская компания New Wave Foods начала продавать искусственные съедобные аналоги креветок на растительной основе.
Производитель утверждает, что растительные креветки имеют тот же вкус и структуру, что и настоящие. Только состоят они из морских водорослей и белков. Последние добыли из бобов мунг.
Сначала аналоги креветок будут продавать общепиту, потому что, по статистике, 80% американцев едят этот продукт вне дома. Компания выпустит сразу несколько видов растительных креветок: уменьшенные для закусок, а также в панировке и соусе.
New Wave Foods говорит, что выращивание креветок вредит окружающей среде. Кроме того, известно, что поставщики в Таиланде используют рабский труд для очистки креветок. Производитель хочет изменит ситуацию.