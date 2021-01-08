Начались продажи искусственных съедобных аналогов креветок

Производитель утверждает, что растительные креветки имеют тот же вкус и структуру, что и настоящие. Только состоят они из морских водорослей и белков. Последние добыли из бобов мунг.

Сначала аналоги креветок будут продавать общепиту, потому что, по статистике, 80% американцев едят этот продукт вне дома. Компания выпустит сразу несколько видов растительных креветок: уменьшенные для закусок, а также в панировке и соусе.

New Wave Foods говорит, что выращивание креветок вредит окружающей среде. Кроме того, известно, что поставщики в Таиланде используют рабский труд для очистки креветок. Производитель хочет изменит ситуацию.