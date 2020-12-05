Начались продажи щитов для роутеров для «защиты» от Wi-Fi

В сущности, продавцы на Amazon предлагают клетку Фарадея — устройство для блокировки электромагнитных сигналов. Если поместить в неё роутер, он банально перестанет доставлять сигнал на устройства.

На сайте интернет-магазина щиты для роутера предлагают за $70-$100. Некоторые продавцы лгут, указывая в объявлении, что коробки не влияют на сигнал и скорость интернета. Часть горе-покупателей уже успела убедиться, что заявление не соответствует истине, и жалуется в отзывах. Один указал, что сигнал стал слабее и не может дойти до другой комнаты. А кто-то и вовсе пожаловался, что клетка не действует, и всё работает отлично. Видимо, ему попался щит с дефектами конструкции.