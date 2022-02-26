Начались проблемы с доступом к сайтам российских госорганов

Отметим, что вся информация актуальна на момент публикации данной заметки.

По данным журналистов, проблемы с доступом есть у сайтов правительства, Роскомнадзора, Минобороны, Минюста, МВД, МИДа и Минфина.

Сайт минфина сейчас действительно совсем недоступен. Сайт МИДа загружается очень медленно. Сайт Минюста тоже показывает ошибку «500 Internal Server Error».

Ранее хакеры из группы Anonymous пообещали устроить кибервойну российскому правительству. Они также заявили, что сайт Министерства обороны России не работает» и они его взломали. В минобороны эту информацию опровергли и заявили, что списки персональных данных военнослужащих и других сотрудников ведомства не хранятся на серверах сайта.