Начались тесты видеоигры для лечения хронических проблем с памятью

Нейропсихолог из Нью-Йорка говорит, что видеоигра EndeavorRX могла бы вылечить некоторые из появляющихся симптомов. EndeavorRX стала первой видеоигрой, одобренной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Игра может использоваться как метод лечения для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Учёные считают, что EndeavorRX может помочь и другим группам людей. Пациенты, переболевшие COVID-19 и имеющие когнитивные проблемы, будут играть в эту игру, а учёные посмотрят, улучшает ли она их состояние.

EndeavorRX — это красочная мультяшная адвенчура.