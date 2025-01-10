Начало 2025 года у создателей ChatGPT не задалось

В иске утверждается, что насилие произошло, когда Сэму было 12 лет, а Энни — 3 года. Компания также находится под пристальным вниманием после смерти бывшего сотрудника Сучира Баладжи, который рассказывал о нарушениях компании. Его семья обвиняет OpenAI в причастности к его смерти, несмотря на официальное заключение о том, что виноват лишь он сам.

Кроме того, недавно произошел инцидент, когда человек использовал ChatGPT для планирования состоявшегося теракта у башни Трампа.

А в политическом плане OpenAI сталкивается с судебными баталиями со своим бывшим основателем Илоном Маском, который оспаривает направление развития компании (ему не нравится новая коммерческая модель). В финансовом плане OpenAI терпит большие убытки, несмотря на прогнозы о значительном росте доходов в будущем.