Наука и технологии
Опубликовано 10 января 2025, 05:15
1 мин.

Начало 2025 года у создателей ChatGPT не задалось

OpenAI уже сталкивается с многочисленными проблемами в начале 2025 года
Начало 2025 года для OpenAI началось не лучшим образом — компания столкнулась с несколькими серьезными проблемами. Сэм Альтман, генеральный директор компании, столкнулся с иском, поданным его сестрой, Энни Альтман, обвиняющей его в насилии. И это не всё.
Начало 2025 года у создателей ChatGPT не задалось
© Jonathan Kemper

В иске утверждается, что насилие произошло, когда Сэму было 12 лет, а Энни — 3 года. Компания также находится под пристальным вниманием после смерти бывшего сотрудника Сучира Баладжи, который рассказывал о нарушениях компании. Его семья обвиняет OpenAI в причастности к его смерти, несмотря на официальное заключение о том, что виноват лишь он сам.

Кроме того, недавно произошел инцидент, когда человек использовал ChatGPT для планирования состоявшегося теракта у башни Трампа.

А в политическом плане OpenAI сталкивается с судебными баталиями со своим бывшим основателем Илоном Маском, который оспаривает направление развития компании (ему не нравится новая коммерческая модель). В финансовом плане OpenAI терпит большие убытки, несмотря на прогнозы о значительном росте доходов в будущем.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ChatGPT
,
#суд
,
#Сэм Альтман