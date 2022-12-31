Начало Третьей мировой войны: пять возможных сценария из США

В список возможных причин глобального противостояния аналитик внес конфликт на Украине, разногласия между США и Китаем по поводу Тайваня, конфликт между Грецией и Турцией, ситуацию на Корейском полуострове, а также территориальные претензии между Индией и Китаем.

Он отметил, что “в 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны”.

По словам обозревателя, сценарий прямого военного столкновения между НАТО и Россией в конфликте на Украине маловероятен, но эскалация остается возможной. Ситуация может перерасти в Третью мировую, если "одна из сторон" предпримет рискованные шаги.