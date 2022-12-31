Наука и технологии
14:24, 31 декабря 2022
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Начало Третьей мировой войны: пять возможных сценария из США

Да, конфликт на Украине в их числе

Военный обозреватель 19Fortyfive Роберт Фарли заявил, что вероятность третьей мировой войны к 2023 году значительно возросла. В своей статье он описал пять возможных сценария, которые могут стать началом глобального конфликта.

Начало Третьей мировой войны: пять возможных сценария из США

Фото: Unsplash

В список возможных причин глобального противостояния аналитик внес конфликт на Украине, разногласия между США и Китаем по поводу Тайваня, конфликт между Грецией и Турцией, ситуацию на Корейском полуострове, а также территориальные претензии между Индией и Китаем.

Он отметил, что “в 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны”.

По словам обозревателя, сценарий прямого военного столкновения между НАТО и Россией в конфликте на Украине маловероятен, но эскалация остается возможной. Ситуация может перерасти в Третью мировую, если "одна из сторон" предпримет рискованные шаги.

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