Начало Третьей мировой войны: пять возможных сценария из США

Начало Третьей мировой войны: пять возможных сценария из СШАДа, конфликт на Украине в их числе
Военный обозреватель 19Fortyfive Роберт Фарли заявил, что вероятность третьей мировой войны к 2023 году значительно возросла. В своей статье он описал пять возможных сценария, которые могут стать началом глобального конфликта.
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В список возможных причин глобального противостояния аналитик внес конфликт на Украине, разногласия между США и Китаем по поводу Тайваня, конфликт между Грецией и Турцией, ситуацию на Корейском полуострове, а также территориальные претензии между Индией и Китаем.
Он отметил, что “в 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны”.
По словам обозревателя, сценарий прямого военного столкновения между НАТО и Россией в конфликте на Украине маловероятен, но эскалация остается возможной. Ситуация может перерасти в Третью мировую, если "одна из сторон" предпримет рискованные шаги.