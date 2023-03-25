Началось: данные пользователей нашумевшего искусственного интеллекта ChatGPT утекли в интернет

Ранее разработчикам пришлось отключить ChatGPT из-за ошибки в библиотеке с открытым исходным кодом, которая позволяла некоторым пользователям видеть заголовки из истории чата другого активного пользователя.

Ошибку исправили, но после более глубокого исследования специалисты обнаружили, что она же могла сделать видимой некоторую информацию, связанную с платежами. Компания сообщает, что это затронуло 1,2% подписчиков ChatGPT Plus, которые были активны в течение определённого девятичасового окна. Из-за ошибки некоторые пользователи могли видеть имя и фамилию другого активного пользователя, адрес электронной почты, платёжный адрес, последние четыре цифры номера банковской карты и срок её действия. В OpenAI утверждают, что полные номера карт не разглашались.

Также разработчики говорят, что количество пользователей, чьи данные были раскрыты кому-то другому, чрезвычайно мало. С такими людьми OpenAI уже связалась.