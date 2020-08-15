Наука и технологии
Сегодня 20:55
Началось объединение чатов Instagram и Facebook Messenger
Facebook давно хотела сделать это
Журналисты The Verge заметили, что в приложении Instagram появилась иконка для перехода в Facebook Messenger. Похоже, что началось объединение чатов двух соцсетей.
Сообщается, что изменения коснулись приложения Instagram и на iOS, и на Android. В разделе с сообщениями появилось уведомление «Доступен новый способ общаться в Instagram» («There’s a New Way to Message on Instagram»). Этот «новый способ» позволяет использовать новые темы для чата, новые эмодзи, даёт возможность ответить свайпом и общаться с друзьями, которые используют Facebook.
После обновления обычный значок сообщений в Instagram в правом верхнем углу заменяется на лого Facebook Messenger.
В The Verge отметили, что сами чаты в Instagram действительно стали более яркими, но отправлять друзьям сообщения в Facebook было по-прежнему невозможно.