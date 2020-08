Началось объединение чатов Instagram и Facebook Messenger

Сообщается, что изменения коснулись приложения Instagram и на iOS, и на Android. В разделе с сообщениями появилось уведомление «Доступен новый способ общаться в Instagram» («There’s a New Way to Message on Instagram»). Этот «новый способ» позволяет использовать новые темы для чата, новые эмодзи, даёт возможность ответить свайпом и общаться с друзьями, которые используют Facebook.

После обновления обычный значок сообщений в Instagram в правом верхнем углу заменяется на лого Facebook Messenger.

В The Verge отметили, что сами чаты в Instagram действительно стали более яркими, но отправлять друзьям сообщения в Facebook было по-прежнему невозможно.