Началось производство российской вакцины от коронавируса

По словам главы НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, объем препарата, необходимый для вакцинации жителей России, можно произвести за 9-12 месяцев. Ранее же глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о том, что первая партия российской вакцины от COVID-19 будет готова в рамках двух недель. Отмечается, что первыми получат препарат медики.

Ранее журналисты “Фонтанки” проанализировали отчет исследовательского центра имени Гамалеи о вакцине от коронавирусной инфекции нового типа. Так, согласно данным источника, препарат имеет порядка 144 побочных эффектов.