Наука и технологии
Сегодня 14:52
Началось производство российской вакцины от коронавируса
Необходимое для россиян количество вакцины может быть произведено за 9-12 месяцев
Напомним, что нескольким ранее сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработали отечественную вакцину от коронавируса. Сейчас же, согласно информации, обнародованной представителями Минздрава, ее производство официально началось.
По словам главы НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, объем препарата, необходимый для вакцинации жителей России, можно произвести за 9-12 месяцев. Ранее же глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о том, что первая партия российской вакцины от COVID-19 будет готова в рамках двух недель. Отмечается, что первыми получат препарат медики.
Ранее журналисты “Фонтанки” проанализировали отчет исследовательского центра имени Гамалеи о вакцине от коронавирусной инфекции нового типа. Так, согласно данным источника, препарат имеет порядка 144 побочных эффектов.