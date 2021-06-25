Началось «производство» виртуального пива

NFT — это невзаимозаменяемый токен. Каждый такой токен уникален и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном.

По сути, создатели криптопивоварни создают цифровые изображения пива. Сами они называют «напитки» арт-объектом. Пиво можно добавить в коллекцию цифрового искусства, купив его на аукционе.

Создатели выпускают NFT-пиво небольшими партиями. Например, по три вид, а у каждого вида выходит шесть банок. У криптопивоварни есть виды пива «Вишнёвая девятка», Sour Froot Squirt, el Gebetique TRAPpist и CumShot Cappucino Stout.

«Плюс криптоискусства в том, что оно занимает место только на жёстком диске, и его намного проще коллекционировать», — говорят создатели.

Одна банка пива стоит 0,01 ETH (Ethereum).