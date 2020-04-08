Началось создание гоночных электрических самолётов

Организатором гонок стал стартап Air Race E. Первые пробные полёты участников запланированы на конец 2020 года. Участвовать будут десять самолётов. Они должны летать на скорости более 400 километров в час. В гонках им придётся следовать по кольцевой воздушной трассе протяжённостью около 1,5 километра. Высота полёта при этом составит примерно девять метров.

Гоночный самолёт, по требованиям, должен быть оборудован электродвигателем мощностью от 100 до 150 киловатт и весить от 300 до 350 килограммов. К сегодняшнему дню заявки на участие в гонках подали уже десять компаний.