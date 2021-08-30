Начался сбор лиц для создания рекламы без участия человека

В настоящее время у компании есть библиотека из примерно 100 персонажей, но она стремится расширить свой список. Чтобы предоставить свою внешность виртуальному актёру, нужно подать заявку на сайте, прикрепив к ней ссылку на Instagram. Заявителю не нужно обладать какой-то особой внешностью. Подойдут все.

Если Hour One одобрит заявку, компания снимет лицо заявителя, когда он говорит, а также различные его выражения лица перед зелёным экраном. Затем стартап обработает записи с помощью своего программного обеспечения. После этого разные компании смогут покупать виртуального персонажа для рекламы.

Hour One генерирует голоса для видео с помощью нейросетей.