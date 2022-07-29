Начато расследование утечки данных из системы федеральных судов США

Атака была частью более крупной бреши в системе безопасности, которая привела к "сбою в системе безопасности" в 2020 году. Однако в ходе слушаний Надлер признал, что комитет узнал о "поразительной широте и масштабах" взлома только в марте этого года.

Мэтью Олсен, помощник генерального прокурора по национальной безопасности, дал показания на слушаниях и сказал, что его отдел "очень тесно сотрудничает с судебной конференцией и судьями по всей стране, чтобы решить эту проблему".

Информация о взломе до сих пор держится в секрете - сенатор Рон Уайден даже направил письмо в Административное управление судов США, выразив обеспокоенность тем, что "федеральные судебные органы до сих пор публично не объяснили, что произошло, и отклонили многочисленные просьбы предоставить Конгрессу несекретную информацию".