Начнут ли США и Европа поставлять Украине боевые самолёты

Гаврилов подчеркнул, что, несмотря на заверения Германии и ряда других западных стран о невозможности поставок истребителей и других боевых самолётов Украине, Москва всё же рассматривает такую возможность. Но это не изменит ни ход СВО, ни результат.

Дипломат также отметил, что зарубежные самолёты уступают российским и что небо над Украиной контролируется Россией.