Начнут ли США и Европа поставлять Украине боевые самолёты

Начнут ли США и Европа поставлять Украине боевые самолётыПрокомментировал российский дипломат
В России рассматривают возможность поставок США и Европой Украине боевых самолётов. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов прокомментировал информацию о возможности поставок боевых самолётов США и Европой Украине.
Фото: F-16.net
Гаврилов подчеркнул, что, несмотря на заверения Германии и ряда других западных стран о невозможности поставок истребителей и других боевых самолётов Украине, Москва всё же рассматривает такую возможность. Но это не изменит ни ход СВО, ни результат.
Дипломат также отметил, что зарубежные самолёты уступают российским и что небо над Украиной контролируется Россией.
Ну и что? Ну, F-16, 80-е годы. Миг-29 такой же. Наша техника превосходит их, пространство Украины контролируется ракетами «воздух - воздух»