Национальный демократический институт предупредил об опасности 5G

Наука и технологии
Сегодня в 15:51
Национальный демократический институт предупредил об опасности 5GНет, речь не об «опасном» излучении
Американский Национальный демократический институт проанализировал распространение технологии 5G и рассказал, к чему оно может привести с точки зрения демократических процессов и прав человека.
Эксперты считают, что сети пятого поколения могут расширить возможности стран с авторитарным режимом. Специалисты пояснили, что даже технология 4G открыла новый этап в ущемлении гражданских прав и свобод. После внедрения сетей четвёртого поколения стала активнее распространяться дезинформация, проводиться слежка и цензура. Технология 5G может усилить этот тренд.
Национальный демократический институт даже привёл в пример Россию, утверждая, что страна ведёт наблюдение в других государствах и при этом «запугивает гражданское общество и интернет-провайдеров».
Напомним, в России 5G развивается медленное по сравнению с другими странами. Всё из-за того, что самый популярный диапазон для сетей пятого поколения занят российскими военными.