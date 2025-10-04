Национальный космический центр Роскосмоса предложили назвать в честь Терешковой

Общественный совет Роскосмоса — это совещательно-консультативный орган, который следит за соблюдением общественных интересов в деятельности государственной корпорации. В его состав входят руководители ведущих научных институтов и университетов, представители органов власти, советские и российские космонавты, деятели культуры и популяризаторы космонавтики.

Совет возглавляет Игорь Бармин. Его члены принимают участие в обсуждении ключевых инициатив Роскосмоса, помогают формировать стратегические решения и поддерживают проекты, важные для науки и общества.