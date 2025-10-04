Национальный космический центр Роскосмоса предложили назвать в честь Терешковой

Опубликовано 04 октября 2025, 19:501 мин.
Национальный космический центр Роскосмоса предложили назвать в честь ТерешковойНКЦ Роскосмоса могут назвать в честь Валентины Терешковой
Общественный совет Роскосмоса поддержал предложение присвоить Национальному космическому центру (НКЦ) имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Инициативу выдвинули общественные организации и профсоюзы. В ближайшее время Роскосмос направит соответствующее ходатайство в правительство Москвы.
Общественный совет Роскосмоса — это совещательно-консультативный орган, который следит за соблюдением общественных интересов в деятельности государственной корпорации. В его состав входят руководители ведущих научных институтов и университетов, представители органов власти, советские и российские космонавты, деятели культуры и популяризаторы космонавтики.
Совет возглавляет Игорь Бармин. Его члены принимают участие в обсуждении ключевых инициатив Роскосмоса, помогают формировать стратегические решения и поддерживают проекты, важные для науки и общества.