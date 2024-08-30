Нацистский бункер времен Второй мировой войны превратили в культурный центр

В результате недавней реконструкции стоимостью 100 миллионов евро в бункере появилось пять новых этажей, опирающихся на 16 стальных колонн, что позволило увеличить высоту бункера. На новых этажах разместились гостиница, кафе и общественные помещения, а внешняя часть здания превратилась в пышный парк с 23 000 деревьев и растений. Посетители могут попасть в этот зеленый оазис, поднявшись по 335 ступеням или пройдя по «горной тропе», которая огибает бункер.